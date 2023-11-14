Путин утвердил изменения в закон о президентских выборах

Президент России Владимир Путин подписал изменения, вносимые в закон о выборах главы государства. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно поправкам, съемку смогут вести только аккредитованные люди, например, журналисты или наблюдатели. При этом присутствовать на участках в качестве сотрудников СМИ смогут лишь те журналисты, которые официально трудоустроены в каком-либо издании. В воинских частях осуществлять съемку смогут только аккредитованные журналисты по согласованию с командиром части.

Российские послы смогут менять продолжительность голосования на участках в российских посольствах за рубежом в случае угрозы «для жизни и здоровья российских граждан».

Выборы президента России должны пройти в марте 2024 года. Окончательное решение о дате их проведения должны принять в декабре 2023 года.

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