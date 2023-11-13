США нанесли удары по иранским базам в Сирии

Американские вооруженные силы нанесли удары по объектам на востоке Сирии, которые использует Корпус стражей исламской революции Ирана» (КСИР). Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«Удары были нанесены по учебному центру и конспиративной квартире вблизи городов Абу-Камаль и Маядин. У президента нет более высокого приоритета, чем безопасность американских военнослужащих, и он отдал приказ о проведении сегодняшних действий, чтобы дать понять, что США будут защищать себя, своих военнослужащих и свои интересы», — отметил он.

Остин подчеркнул, что США ударили по объектам КСИР и связанным с ними группировками «в ответ на продолжающиеся атаки на американский персонал в Ираке и Сирии».

В свою очередь, американские военные базы на востоке и северо-востоке Сирии также подверглись обстрелам. Есть погибшие среди военных США, утверждает телеканал Al Mayadeen. Ответственность взяло на себя «Исламское сопротивление Ирака», поддерживающее «Хамас» в войне с Израилем.

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