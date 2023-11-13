В SpaceX закрывают глаза на технику безопасности, чтобы Маск мог быстрее запустить миссию на Марс — Reuters

На предприятиях SpaceX с 2014 года работники получили более 600 травм из-за желания Илона Маска поскорее запустить миссию на Марс. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на публичные записи шести крупнейших объектов SpaceX, правительственные отчеты, а также интервью бывших сотрудников. При этом агентство отмечает, что это, вероятно, лишь часть от общего числа травм, которое неизвестно.

По данным агентства, массовые травмы рабочих тщательно замалчиваются. Как выяснил Reuters, более сотни рабочих получили порезы и рваные раны, 29 ломали кости, 17 раздавило руки или пальцы, а еще девять получили серьезные травмы головы.

Так, в 2014 года на предприятии SpaceX в штате Техас от травмы головы скончался 38-летний бывший пехотинец Лонни Леблан. Он перевозил незакрепленный груз, сев на него, но порыв ветра сдул его с прицепа и он ударился головой о тротуар.

Reuters пишет, что плохо обученные сотрудники SpaceX стремятся уложиться в жесткие сроки, установленные Маском, поэтому перерабатывают и не в полной мере соблюдает технику безопасности.

Сам Маск, как пишет агентство, тоже пренебрегал правилами безопасности — играл с огнеметом и отговаривал рабочих носить желтые жилеты, так как не любит яркие цвета.

«Идея Илона о том, что миссия SpaceX состоит в том, чтобы как можно быстрее отправиться на Марс и спасти человечество, пронизывает все подразделения. Компания оправдывает отказ от всего, что может помешать достижению этой цели, включая безопасность работников», — рассказал бывший старший инженер по авионике SpaceX Том Молайн.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.