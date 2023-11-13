Жителя Харькова приговорили к пожизненному заключению по обвинению в корректировке российских ракетных ударов

Киевский районный суд Харькова приговорил к пожизненному лишению свободы 38-летнего местного жителя Дениса Паникарова, обвинявшегося в том, что он навел российскую ракету на здание администрации области в марте 2022 года, сообщает «Суспiльне».

Согласно решению суда, Паникарова признали виновным в государственной измене, распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ, незаконной переработке огнестрельного оружия и незаконном обращении с оружием. Кроме пожизненного заключения, его приговорили к конфискации имущества.

Как утверждало обвинение, с февраля по апрель 2022 года Паникаров собирал информацию о ВСУ и инфраструктуре Харькова, которую затем передавал

через соцсети двум женщинам, работающим на российские спецслужбы. По словам прокуроров, 28 февраля 2022 года Паникаров прислал одной из женщин координаты Харьковской областной государственной администрации и еще ряд адресов в городе. Позже российские войска нанесли по ним удары.

Кроме того, по версии обвинения, Паникаров публиковал сообщения в соцсетях, в которых отрицал агрессию России против Украины и одобрял действия российских властей. Во время обыска у него нашли компьютерную технику «с доказательствами», а также карабин, патроны к пистолету и корпус гранаты.

Сам Паникаров своей вины не признал и заявил журналистам, что в Украине нет справедливости. Он также сообщил, что рассчитывает на обмен и хочет уехать в Россию.

1 марта 2022 года российские войска нанесли ракетный удар по зданию Харьковской областной администрации, расположенному на центральной площади города. В результате погибли 44 человека, а здание было почти полностью разрушено.

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