Из-за кори один из факультетов МГУ перешел на дистанционное обучение

Факультет мировой политики МГУ перевели на дистанционное обучение после того, как один из студентов заболел корью. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу вуза.

Там сообщили, что режим дистанционки продлится по меньшей мере до 1 декабря. При этом продолжить работать на факультете разрешено сотрудникам, которые либо переболели корью, либо дважды от нее прививались.

«В здании (Ленинские горы, 1, корп. 51) проведена дезинфекция. Организовано медицинское наблюдение за контактными. Медицинский научно-образовательный центр МГУ проводит вакцинацию среди студентов и преподавателей факультета мировой политики МГУ, не имеющих сведений о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании», — рассказали в пресс-службе.

В деканате другого факультета, расположенного в тот же здании, что и факультет мировой политики, сообщили РБК, что распоряжения о закрытии всего здания не было, студенты учатся по расписанию.

В мае философский факультет МГУ уже переводил на дистанционный режим студентов первого—третьего курсов бакалавриата, первого курса магистратуры, а также всех программ дополнительного образования. Позднее ректор Виктор Садовничий уточнил, что в МГУ было зафиксировано два случая кори.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам не допускать до занятий и работы в очной фолрме сотрудников и учащихся с признаками ОРВИ и высыпаниями на коже. В случае обнаружения заболевшего учебным заведениям рекомендовалось перевести студентов на дистанционное обучение и сообщить о случившемся в Роспотребнадзор.

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