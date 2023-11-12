Три российских офицера убиты в оккупированном Мелитополе — украинская разведка

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины утверждают, что в результате диверсии в штабе российских сил в оккупированном Мелитополе были убиты три офицера.

11 ноября в здании «Новой почты» на улице Дмитрия Донцова, где в тот момент, по информации украинской разведки, проходило заседание офицеров ФСБ и Росгвардии, произошел мощный взрыв.

О взрыве в промзоне Мелитополя накануне вечером также сообщил украинский мэр оккупированного города Иван Федоров.

Российские власти официально не комментировали эти сообщения. В то же время председатель движения «Мы вместе с Россией» и член оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что вечером 11 ноября в районе «Новой почты» в Мелитополе «прозвучал звук, похожий на взрыв».

«По предварительным данным, хлопок связан с неисправностью газового оборудования в автомобиле. В результате короткого замыкания на улице Павла Судоплатова (так оккупационная администрация Мелитополя называет улицу Дмитрия Донцова — прим. “Холода”) началось возгорание автомобиля, в котором находилось газовое оборудование», — написал он в своем телеграм-канале, добавив, что пострадавших нет.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.