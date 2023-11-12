Финляндия первой в мире купила у Израиля систему ПРО «Праща Давида»

Финляндия первой в мире купила у Израиля систему противоракетной обороны «Праща Давида». Об этом сообщает израильское министерство обороны.

«Это одна из ведущих в мире систем перехвата современных угроз, включая баллистические и крылатые ракеты, самолеты и беспилотники», — говорится в заявлении Минобороны Израиля.

Эта система обошлась Хельсинки в 317 миллионов евро. Израильские власти назвали сделку «исторической».

Систему противоракетной обороны «Праща Давида» разработала израильская компания Rafael совместно с американской Raytheon. Она способна перехватывать ракеты с радиусом действия от 40 до 300 километров и является средним звеном комплексной системы противоракетной обороны Израиля, состоящей также из систем «Железный купол», «Стрела 2» и «Стрела 3».

На боевое дежурство в Израиле «Пращу Давида» поставили в апреле 2017 года, а впервые применили в мае 2023 года.

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