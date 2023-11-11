В Исландии объявили режим чрезвычайного положения из-за серии землетрясений на полуострове Рейкьянес

Власти Исландии ввели режим чрезвычайного положения после серии землетрясений на юго-западном полуострове Рейкьянес, что означает возросшую вероятность извержения одноименного вулкана. Об этом сообщает The Guardian.

Метеорологическое бюро Исландии заявило, что извержение может начаться «через несколько дней».

На этот случай власти разработали план эвакуации деревни Гриндавик, где проживает четыре тысячи человек. Она находится в трех километрах от области, где в пятницу зафиксировали серию подземных толчков. По предварительным данным Метеорологического бюро, магнитуда самого сильного из них достигала 5,2.

В общей сложности с конца октября власти Исландии зафиксировали 24 тысячи подземных толчков на Рейкьянесе. Бюро также заметило скопление магмы под землей на глубине около пяти километров.

С 2021 года на полуострове произошло три извержения вулкана: в марте 2021 года, августе 2022-го и июле 2023-го. Тогда инфраструктура не пострадала, так как вулканы, которые извергались, находятся вдали от каких-либо объектов и населенных пунктов.

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