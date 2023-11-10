Жителя Краснодара с двойным гражданством приговорили к шести годам колонии по делу о попытке вступить в ВСУ 

Краснодарский краевой суд приговорил 49-летнего местного жителя к шести годам колонии строго режима за «приготовление к госизмене» (часть 1 статьи 30, статья 275 УК). Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов региона.

По версии следствия, в июне 2023 года мужчина принял решение уехать в Украину и вступить в ряды ВСУ. Его задержали на железнодорожном вокзале.

«В ходе личного досмотра в вещах мужчины были обнаружены спрятанные им паспорт гражданина Украины и присяга на имя президента Украины», — говорится в сообщении пресс-службы.

Судебные слушания проходили в закрытом режиме. Из приговора следует, что «подсудимый, имея двойное гражданство России и Украины, является противником проводимой специальной военной операции». В качестве дополнительного наказания ему также назначили год ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

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