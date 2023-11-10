В Армении отменили «Артдокфест» после рассказа его президента о поездке в Баку

Ереванский государственный институт театра и кино отменил проведение в армянской столице фестиваля «Эхо Артдокфеста», президентом которого является российский режиссер-документалист Виталий Манский. Соответствующее сообщение опубликовано на странице института в фейсбуке.

В нем уточняется, что фестиваль отменен из-за поста Манского в соцсетях. Речь идет о публикации в фейсбуке, в которой он поделился впечатлениями о своей поездке в столицу Азербайджана Баку.

«Я уже второй раз попал на День Победы в Азербайджан. Первый настолько впечатлил, что теперь приехал снять празднества и вокруг них для нового фильма», — говорилось в нем. Речь шла о дне победы во второй карабахской войне, который ежегодно отмечают в Азербайджане с 2020 года.

Позже Манский удалил этот пост и написал новый, чтобы «внести ясность» для граждан Армении, которые его неправильно поняли.

«Действительно слово „впечатлен“, могло быть прочитано как одобрение. Но оно значит, что на меня увиденное в Баку произвело сильное эмоциональное впечатление. И увиденное убеждает, что война не окончена, несмотря ни на какие Дни Победы. И для Армении, которая находится в таком соседстве, будущее не перестает быть трагичным», — пояснил он.

Он также подчеркнул, что в Баку был на съемках нового антивоенного фильма, а не по приглашению азербайджанских властей. «Азербайджанские власти нас не приглашали, ничего нам не оплачивали, да и снимали мы с немалыми сложностями», — написал Манский.

Фестиваль «Эхо Артдокфеста» должен был пройти в Ереване 23–26 ноября. В рамках мероприятия планировались показы восьми фильмов, в том числе «Восточный фронт», одним из режиссеров которого стал Манский, а также «Нинины дети» режиссера Эдуард Геворкяна, рассказывающий об армянских участниках второй карабахской войны.

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