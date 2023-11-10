Шойгу показал Путину поставляемый в армию китайско-американский вездеход 

В ходе визита Владимира Путина в штаб российских войск в Ростове-на-Дону министр обороны Сергей Шойгу показал ему китайско-американский мотовездеход Desertcross 1000-3, который российские военные используют в Украине. Видеозапись опубликовал телеграм-канал RIA_Kremlinpool.

На кадрах также виден стенд, на котором написано, что в распоряжении российской армии находятся 537 таких машин в базовой комплектации. При этом там сообщается, что до конца I квартала 2024 года Минобороны планирует закупить еще 1590 вездеходов.

Один мотовездеход Desertcross 1000-3 в базовой комплектации стоит 1,58 миллиона, с дополнениями — 2,1 миллиона рублей. Он используется охотниками, фермерами и работниками лесного хозяйства. На стенде в Ростове-на-Дону говорится, что вездеход может перевозить раненых и больных.

В конце сентября российский провоенный телеграм-канал «Два майора» сообщил, что на Запорожский фронт поступили менее мощные вездеходы Desertcross 800-3.

Официальным дистрибьютором этих машин в России является компания Aodes. На ее сайте, как заметило «Агентство», сообщается, что бренд Aodes зарегистрирован в США «и создавался как многонациональная торговая марка, которая включает в себя многолетний опыт разработок и производства на технологических линиях в Китае и менеджмента, дистрибуции и управления специалистами из США». Штаб-квартира компании находится в Китае.

Санкции США, которые ввели в прошлом году, запрещают экспортировать в Россию практически все автомобили, мотоциклы и мототехнику американского производства.

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