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В Брянской области расстреляли автомобиль подполковника ФСБ. Ответственность взял на себя «Русский добровольческий корпус»

11:19 • 10.11.2023

В Брянской области расстреляли автомобиль подполковника ФСБ. Он скончался на месте, передает Baza. 

По данным телеграм-канала, это произошло около четырех часов дня 9 ноября. «Неизвестные открыли огонь из автоматического оружия, после чего скрылись», — говорится в сообщении. 

В результате нападения погиб заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения подполковник Сергей Шатый, утверждает провоенный телеграм-канал Wargonzo. 

Ответственность за нападение взял на себя «Русский добровольческий корпус». «Пока в Вильнюсе шел благотворительный аукцион, диверсионно-разведывательная группа РДК шла к своей цели и успешно провела засаду на транспорт противника в Брянской области», — говорится в сообщении в их телеграм-канале. 

Российские власти официально не комментировали произошедшее. 

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