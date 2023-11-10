На Чукотке пропал самолет Ан-2, на борту которого были два пилота и пассажир. Сигнал бедствия экипаж не подавал, пишет «Интерфакс».

«В районе потери радиосигнала сложные метеоусловия, обильный снегопад. По предварительным данным, на этом фоне при снижении перед посадкой могло произойти столкновение самолета с сопкой вблизи поселка Полярный», — сказали агентству в экстренных службах.

Телеграм-канал 112 сообщает, что самолет экстренно сел из-за пурги. Он, как сообщается, вез 150 килограммов бытовых грузов в Полярный, но на подлете к месту назначения попал в сложные метеоусловия.

По данным Mash, кроме экипажа на борту находился врио главы артеля старателей золотодобывающей компании «Полярная» 29-летний Олег Петреченко. Телеграм-канал без ссылки на источник пишет, что к месту экстренной посадки отправили вездеход, но из-за снежной бури ему пришлось вернуться.

РИА «Новости» сообщило, что на поиски Ан-2 также отправили вертолет со спасателями, но позже ему также пришлось вернуться из-за непогоды.

Спустя несколько часов губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов рассказал, что спасатели нашли самолет. По его словам, оба пилота и пассажир живы, но получили ранения различной степени тяжести.

«Во время обнаружения на борту находилось 2 человека (второй пилот и пассажир). Капитан судна в пешком отправился для поиска места связи. В настоящее время за капитаном воздушного судна выдвинулась поисковая группа, — написал Кузнецов. Подробности произошедшего он не сообщил.

Обновлено в 13:40, добавлен комментарий Кузнецова

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