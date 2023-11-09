В Латвии узаконили партнерские отношения между людьми любого пола

Сейм Латвии принял закон, вводящий в стране институт гражданского партнерства. Об этом пишет местное издание Delfi.

Согласно новому закону, который вступит в силу с 1 июля 2024 года, два человека любого пола, состоящие в близких отношениях, ведущие общее домохозяйство, не являющиеся при этом родственниками по прямой линии или супругами, но при этом заявившие о готовности заботиться друг о друге, смогут с помощью нотариуса заключить партнерские отношения.

Состоящие в таких отношениях граждане получат ряд прав, которые до сих пор имели лишь люди, заключившие брак. Так, один из партнеров, в случае необходимости, сможет принимать медицинские решения относительно второго, а в случае его смерти получить полагающиеся социальные выплаты, например, остаток пенсии умершего. Расторгнуть партнерские отношения можно будет по желанию или в связи со смертью одного из партнеров.

Несмотря на то, что заключить такие отношения смогут в том числе люди одного пола, авторы законопроекта неоднократно подчеркивали, что партнерские отношения не являются аналогом однополых браков. В тексте документа также отдельно прописано, что «партнерство не приравнивается к браку».

В качестве примера целевой аудитории нового закона его авторы приводили двух бездетных пенсионерок, которым и финансово и психологически проще жить, вести хозяйство и распоряжаться финансами вместе.

В свою очередь, руководитель движения в поддержку однополых партнерских отношений Dzīvesbiedri Каспар Залитис назвал принятие этого закона хорошим началом. В то же время он подчеркнул, что сделанного недостаточно, чтобы обеспечить должный уровень социальной защиты уже существующим однополым парам, в первую очередь тем, в которых воспитываются дети.

По его словам, для достижения паритета в уровне прав и социальной защищенности супругов и «партнеров», потребуется принимать новый пакет законопроектов, а также вносить поправки по меньшей мере в 70 уже действующих законов.

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