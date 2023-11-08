МВД объявило в розыск судью Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина

Судью Международного уголовного суда Серхио Херардо Угальде Годинеса, выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина, объявили в розыск по уголовной статье, сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД.

Как отметила «Медиазона», в карточке розыска нет фотографии судьи, а в графе «пол» силовики указали женский.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и Томоко Аканэ. Их обвиняют в «заведомо незаконном заключении под стражу, а также приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений».

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