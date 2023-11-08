Поддержать
Новости

МВД объявило в розыск судью Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина

10:21 • 08.11.2023

Судью Международного уголовного суда Серхио Херардо Угальде Годинеса, выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина, объявили в розыск по уголовной статье, сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД.

Как отметила «Медиазона», в карточке розыска нет фотографии судьи, а в графе «пол» силовики указали женский.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и Томоко Аканэ. Их обвиняют в «заведомо незаконном заключении под стражу, а также приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»