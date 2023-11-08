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В РАНХиГС появилась программа обучения на «медиаполицейского»

12:10 • 08.11.2023

В России впервые запустили программу обучения на «медиаполицейских». Такое направление бакалавриата теперь есть в РАНХиГС, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу вуза. «Медиаполицейские» будут «выявлять в соцсетях проявления экстремизма, преступления против личности, а также будут владеть методами блокировки пиратского контента».

Официальное название направления — «Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности». «В задачи "медиабезопасников" входит борьба с пропагандой терроризма, идеологии криминальной культуры, суицидов среди подростков, оскорбления чувств верующих», — сказала заведующая новой кафедрой Лидия Малыгина. Она уточнила, что программа реализуется при поддержке Национального антитеррористического комитета.

«Известия» отмечают, что по окончании обучения «медиаполицейские» получат одну из специализаций: расследование правонарушений в отношении граждан (кибербуллинг, сталкеринг), юрлиц (пиратство) или государства (экстремизм).

На сайте РАНХиГС говорится, что деятельность кафедры направлена на реализацию задач «государственной политики в области обеспечения национальной безопасности», таких как «государственная и общественная безопасность», «информационная безопасность», «защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти».

Среди предпосылок создания кафедры указывается потребность государства и общества в специалистах, которые смогут поддерживать государственные интересы в медиа и «продвигать ценности русского мира», «противостоять деструктивным информационным потокам», направленным на дискредитацию России и ее армии, «отмену» русской культуры, «пропаганду русофобии и иных типов экстремизма». В предпосылках создания кафедры также говорится, что против России ведется информационная война, в ходе которой проявился «системный кризис журналистского образования» и дефицит специалистов, «разделяющих патриотические ценности».

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