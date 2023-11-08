Воронежца по имени Христолюб Божий Веган обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих

В базе данных Воронежского областного суда появились записи об уголовных делах по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, обвиняемым в которых является блогер по имени Христолюб Божий Веган (имя, отчество, фамилия), обратила внимание «Медиазона».

Издание отмечает, что Веган называет себя пацифистом, космополитом и проповедником. Последние публикации в его социальных сетях датированы октябрем прошлого года. При этом среди последних постов во «ВКонтакте» есть ролик Ильи Варламова об участии заключенных в войне в Украине, а в инстаграме Вегана есть два фото Владимира Путина — одно с подписью «РашиZм», а другое в облике Адольфа Гитлера с георгиевской лентой.

21 октября Веган опубликовал в своем ютуб-канале видео, в котором рассказал, что давно не писал в соцсетях потому, что 23 января 2023 года его арестовали. При этом он не уточнил, идет ли речь об административном аресте или о мере пресечения в рамках уголовного дела. «Медиазона» предполагает, что Веган имел в виду второе.



Дома у Вегана силовики провели несколько обысков, изъяв всю технику, включая телефон и старые сим-карты, а также игровой ноутбук, на который он около пяти лет назад собрал деньги с помощью пожертвований.

«Естественно, жертвенную любовь они приписывают к плохим поступкам — то, что я призываю людей любить даже врагов, и, если надо, сложить свою голову во имя любви. Для них это зло. Это христианство, это учение, это истина. В настоящем смысле зла они никакого мне предъявить не могут», — рассказал Веган, не уточнив, что именно стало поводом для возбуждения против него уголовных дел.

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