YouTube тестирует новую кнопку «Посмотреть что-нибудь»

YouTube, вероятно, тестирует новую функцию, которая включает случайное видео, если пользователь не знает, что он хочет посмотреть. Об этом пишут издания The Verge и Android Police.

Кнопка «Посмотреть что-нибудь» («Play something») появляется при прокрутке ленты на главной странице, но ее видят только некоторые пользователи, пишет Android Police. При этом издание отмечает, что новая кнопка перенаправляет пользователей только на YouTube Shorts. В свою очередь, The Verge утверждает, что таким образом можно увидеть и случайные полнометражные видеоролики.

Учитывает ли YouTube историю просмотров при выборе случайных видеороликов — пока не ясно. Также непонятно насколько широко компания Google, которая владеет сервисом, собирается внедрять новую функцию.

Впервые о том, что YouTube испытывает новую кнопку стало известно в мае этого года. Появление этой функции заметил пользователь Reddit. Аналогичная кнопка есть у Netflix с 2021 года. Она отображает случайные шоу и фильмы, которые пользователь никогда раньше не смотрел.

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