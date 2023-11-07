Центр аннексированного Донецка попал под обстрел. Есть погибшие и раненые

В результате обстрела центра аннексированного Донецка погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщил пророссийский мэр города Алексей Кулемзин.

«По предварительным данным в результате обстрела Ворошиловского района по улице Челюскинцев произошло прямое попадание в здание Управления труда и социальной защиты населения, обрушены перекрытия», — написал он в своем телеграм-канале.

Глава аннексированной ДНР Денис Пушилин утверждает, что центр города обстреляли трижды. По его словам, ВСУ били по городу из РСЗО HIMARS.

«Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры. При обстреле Буденновского района ранен мужчина. Повреждены девять многоквартирных жилых домов, одно медицинское учреждение», — написал он, добавив, что пострадали как минимум 11 человек.

По данным РИА «Новости», под обстрел также попал автобус с пассажирами. Агентство пишет, что есть раненые, но не уточняет их количество.

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