В Польше отменили концерты «Пошлой Молли». Солист группы предложил полякам говорить на русском, а затем назвал это пародией на «имперского русского» 

В Польше отменили пять концертов украинской группы «Пошлая Молли» после высказываний ее солиста Кирилла Бледного (Тимошенко) о польском языке. Об этом сообщается на странице организатора концертов WiniaryBookings в фейсбуке.

Накануне Кирилл Бледный опубликовал в инстаграме сторис. На видео он предлагает полякам говорить на «нормальном языке» и «вступить в Российскую империю».

«Знаете, что меня бесит в Польше? Меня бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом уебанском языке, когда есть русский язык. Чуваки, просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Я не понимаю. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке, долбоебы», — говорит Бледный.

Позже он записал еще одно видео, где назвал предыдущий ролик шуткой. «Когда я выкладывал это видео, мне казалось, что этот прикол считывается. Очевидно, что это толстенный рофл, это лирический герой, это пародия на имперского русского, если хотите. Я просто стебался, но, видимо, юмор не для всех. Видимо, юмор немножко некорректный в ситуации. Какая Российская империя? Вы сами понимаете, я украинец. Вы знаете о моей позиции. Очевидно, что это была шутка», — подчеркнул певец.

Кирилл Бледный родился в городе Змиев Харьковской области в 1997 году. В 2016 образовалась группа «Пошлая Молли». После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Бледный переехал из России в Польшу. Там он выступал с концертами в рамках тура Save Ukraine.

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