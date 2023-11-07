В Лос-Анджелесе расследуют гибель еврейского активиста после стычки на пропалестинской акции

Калифорнийская полиция расследует гибель 69-летнего еврейского активиста Пола Кесслера, который скончался вскоре после потасовки с участниками акции в поддержку Палестины. Об этом сообщают местные СМИ, в частности, газета Thousand Oaks Acorn и телеканал KTLA 5.



В офисе шерифа округа Вентура подтвердили, что полицейские выезжали на место проведения пропалестинской демонстрации после сообщения о начавшейся там драке. По словам шефа местной полиции, кроме людей, поддерживающих Палестину, туда пришли несколько человек с израильской символикой.



«Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили Пола Кесслера с травмой головы, Согласно показаниям свидетелей, между Кесслером и пропалестинскими активистами произошла стычка, в ходе которой он упал и ударился головой», — говорится в заявлении правоохранителей. Кесслера доставили в больницу, где он вскоре скончался. В офисе шерифа отметили, что рассматривают в том числе версию об убийстве на почве ненависти.

В свою очередь, Еврейская федерация Большого Лос-Анджелеса заявила, что один из участников акции в поддержку Палестины ударил Кесслера мегафоном по голове. «Пока мы ждем дополнительной информации от наших партнеров из правоохранительных органов, мы напоминаем, что это уже четвертое крупное антисемитское преступление, совершенное в Лос-Анджелесе только в этом году. Насилию над нашим народом нет места в цивилизованном обществе», — заявили в организации.

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