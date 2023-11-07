Логистический сервис DHL поднял цены в России на десятки процентов

Один из крупнейших в мире логистических операторов — компания DHL — подняла цены на свои услуги в России для своих российских клиентов в среднем на 35%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на письмо, разосланное компанией своим клиентам.

В нем сообщается, что с 1 ноября повышены тарифы на доставку, дополнительные сервисы и сборы, а также услуги по таможенному декларированию.

Как отмечает РБК, в основном выросли цены на сопутствующие услуги. Так, например, надбавка за нестандартные габариты груза увеличилась на 37%, доплата за доставку литиевых батарей, которые можно перевозить только в грузовых самолетах, — на 72%, а сбор за доставку в «страны повышенного риска» — на 65%.

«За последние годы мир столкнулся с беспрецедентными вызовами, потребовавшими существенно перестроить логистические цепочки <...>. В соответствии с глобальной политикой ценообразования компания DHL Express ежегодно пересматривает стоимость услуг, принимая во внимание целый ряд факторов, в числе которых инфляция, операционные и иные затраты, такие как стоимость авиационных перевозок, автомобилей и их комплектующих, ГСМ и топлива, в том числе и авиационного, увеличение тарифов на аэропортовые сборы. Все это оказывает существенное влияние на себестоимость наших услуг», — поясняется в письме.

По словам экспертов и участников рынка, до сих пор DHL ежегодно индексировал цены на свои услуги, но не более чем на 10%. В последний раз такая индексация была в начале 2023 года.

В отличие от своих главных конкурентов — FedEx и UPS — DHL не ушел полностью с российского рынка после начала вторжения в Украину, лишь сократив объем предоставляемых услуг. Так, с 1 сентября 2022 года компания прекратила доставку посылок внутри России, сохранив только перевозки за рубеж. При этом по данным сервиса Rusprofile, выручка российского юрлица DHL АО «ДХЛ Интернешнл» в 2022 году сократилась по сравнению с 2021 на 50%, а чистая прибыль — на 93%.



Ранее компания также заявляла о попытках продать свой российский бизнес, но затем сообщила, что из-за изменения условий продажи это «стало невозможно». В DHL утверждают: подразделение компании по экспресс-доставке продолжает поставки в Россию «гуманитарных и дипломатических отправлений».

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