В российских регионах библиотеки перестали выдавать книги авторов-«иноагентов» несовершеннолетним

Библиотеки Красноярского края и Омской области перестали выдавать несовершеннолетним книги, написанные «иноагентами». Об этом сообщают издания «Борус» и NGS55.ру со ссылкой на местные власти.

Так, например, в Красноярской краевой библиотеке произведения авторов-«иноагентов» убраны из свободного доступа, получить их можно только обратившись с соответствующей просьбой к библиотекарю. При этом для получения книги необходимо предъявить паспорт, даже в тех случаях, когда речь идет о произведениях для детей или подростков.



В министерстве культуры Красноярского края пояснили, что такие ограничения обусловлены тем, что все поступающие в библиотеки книги «иноагентов» автоматически получают маркировку «18+». При этом в ведомстве отметили, что «иноагентские» книжки для детей могут получить так называемые «руководители детского чтения», в частности, студенты, педагоги, родители и воспитатели.

Аналогичные правила выдачи произведений авторов-«иноагентов» действуют в библиотеках Омска. В местной мэрии уточнили, что в городских библиотеках можно найти книги восьми авторов, признанных «иноагентами».



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