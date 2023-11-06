В Сочи силовики избили военного пенсионера Уголовным кодексом из-за видео с критикой властей

В Сочи силовики избили бывшего полицейского и военного пенсионера Романа Харитонова Уголовным кодексом, требуя подписать протоколы о роликах, которые якобы оскорбляют власти. Об этом он сам рассказал изданию «Кавказский узел».

Накануне, 5 октября, Харитонова задержали в купе поезда «Владикавказ — Сочи» и доставили в районный отдел полиции. Там, по его словам, двое силовиков избили его.

«Один держал меня, а второй изо всей силы бил меня по голове Уголовным кодексом. Потом они менялись. Когда <...> дописал свои протоколы, то эти двое прекратили меня бить и держать. Они мне сказали, что если я подпишу протоколы, то они больше не будут меня бить и передадут дело в суд», — рассказал Харитонов.

После того как он сообщил силовикам, что 21 год проработал в МВД и является военным пенсионером, полицейские вышли из кабинета, а вернувшись сказали, что он может быть свободен, но как только подпишет протоколы.

Как пишет «Кавказский узел», в протоколах говорится, что в распространенных Харитоновым роликах есть «информация, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к государству, в том числе в адрес президента Российской Федерации». При этом составили их по статье о мелком хулиганстве (часть 3 статьи 20.1. КоАП)

Поводом для преследования Харитонова, по данным издания, стало видео, которое он разместил в своем ютьюб-канале в апреле. В нем он эмоционально и в «резких выражениях» критикует власти после того, как его 92-летнюю бабушку, ветерана войны, лишили земельного участка. При этом имя и должность Владимира Путина в ролике не упоминаются.

Сам Харитонов считает, что после трех административных штрафов ему могут предъявить обвинение и по уголовной статье.

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