Власти Грузии обвинили российских военных в убийстве мирного жителя на оккупированной территории 

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) сообщила, что российские военные убили одного грузинского гражданина и задержали другого у села Кирбали Горийского района.

«6 ноября 2023 года в районе села Кирбали Горийского муниципалитета на оккупированной территории при попытке незаконного задержания местного жителя в результате выстрела из огнестрельного оружия со стороны российских оккупационных сил погиб гражданин Грузии, один гражданин был незаконно задержан», — говорится в сообщении ведомства в фейсбуке.

По данным грузинского телеканала Mtavari, погибший — бывший спецназовец, ветеран российско-грузинской войны Тамаз Гинтури. А задержали российские военные 35-летнего Левана Додиашвили. Его, предположительно, поместили в СИЗО Цхинвали.

В свою очередь, журналист «Радио Свобода» Гога Апциаури сообщил изданию IPN, что убийство произошло у церкви Ломиса, которая расположена недалеко от Кирбали. По его словам, еще одному участнику этих событий удалось сбежать. Именно он и рассказал о случившемся властям и местным жителям.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по двум статьям — умышленное убийство и незаконное лишение свободы.

Президент страны Саломе Зурабишвили призвала международное сообщество осудить действия России, которая «нарушила все международные нормы». Российские власти пока никак не комментировали ситуацию.

Вечером 6 ноября у парламента Грузии в центре Тбилиси началась акция под названием «Никакой кровавой оккупации!»

Село Кирбали находится в ста километрах от Тбилиси и граничит с Южной Осетией. Эту территорию Россия захватила в ходе российско-грузинской войны в 2008 году. Грузинские власти считают, что Москва фактически аннексировала Южную Осетию и оккупировала 20% территории страны.

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