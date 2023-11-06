После введенного талибами запрета производство опиума в Афганистане сократилось на 95% — ООН

В Афганистане площади маковых посевов и производство опий-сырца после введенного талибами запрета сократились на 95%. Об этом говорится в пресс-релизе Управления ООН по наркотикам и преступности, обратила внимание «Медиазона. Центральная Азия».

Как следует из документа, площадь посевов мака в 2023 году уменьшилась до 10,8 тысячи гектаров, тогда как ранее этот показатель составлял 233 тысячи гектаров. Объем производства опия-сырца упал с 6,2 тысячи тонн в 2022 году до 333 тонн в 2023 году.

Эксперты ООН отмечают, что на фоне резкого сокращения производства значительно выросли оптовые цены на наркотическое сырье. Так, с момента захвата талибами власти в Афганистане стоимость высушенного опия там выросла в пять раз, превысив в августе 2023 года отметку в 400 долларов за килограмм.

Авторы доклада подчеркивают, что рост цен не позволит производителям мака компенсировать потери от сокращения объемов производства. Они оценили экспортную стоимость урожая 2023 года в сумму от 190 до 260 миллионов долларов, в то время как в 2021 году выручка от продажи афганских опиатов за границу составила от 1,4 до 2,7 миллиарда долларов.

При этом в ООН отметили, что сокращение производства наркотиков может привести к дальнейшей стагнации экономики Афганистана, так как выращиванием мака там занимаются крестьяне, которые составляют большинство трудоспособного населения страны.

Еще одним последствием резкого сокращения производства мака в Афганистане в ООН назвали перемещение производства опия в другие страны, а также снижение замещение героина на мировом рынке синтетическими опиатами.

После ухода американских войск из Афганистана и возвращения к власти движения Талибан в августе 2021 года в ООН заявляли о 30% росте площади маковых посевов в стране. Запрет на выращивание мака и производство наркотиков талибы объявили в апреле 2022 года.

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