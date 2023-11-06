Представители ООН и ВОЗ потребовали немедленного прекращения огня в секторе Газа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вместе с высокопоставленными представителями ООН потребовали немедленного прекращения огня в секторе Газа, где израильские военные продолжают операцию по уничтожению группировки ХАМАС.

«Нам необходимо немедленное гуманитарное прекращение огня. Вот уже почти месяц мир наблюдает за развитием ситуации в Израиле и на оккупированной палестинской территории, испытывая шок и ужас от стремительно растущего числа погибших и разорванных на части людей», — говорится в совместном заявлении ВОЗ и ООН, которое подписали 18 человек, в том числе заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс, верховный комиссар ООН по правам человека (OHCHR) Фолькер Тюрк, директор Международной организации по миграции (IOM) Эми Поуп и глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

«Нам необходимо немедленное гуманитарное прекращение огня. Прошло уже 30 дней. Достаточно. Это должно прекратиться немедленно», — подчеркнули они.

В результате нападения боевиков ХАМАСа на Израиль 7 октября, по данным израильских властей, погибли около 1400 израильтян. Еще несколько тысяч получили ранения, а сотни людей, включая женщин и детей, были взяты ХАМАСом в заложники.

В ответ Израиль объявил о начале в секторе Газа операции «Железные мечи», целью которой было названо полное уничтожение ХАМАСа. Армия Израиля блокировала палестинский анклав, перекрыв поставки продовольствия, воды, топлива и электроэнергии.

По данным подконтрольного ХАМАСу палестинского Минздрава, с начала израильской операции в секторе Газа погибли около 9,5 тысячи человек, в том числе 3 900 детей и более 2 400 женщин, еще около 23 тысяч человек получили ранения.

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