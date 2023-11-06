Петербуржец полтора года убеждал друзей, что за ними следит ФСБ. За это время они перевели ему более 14 миллионов рублей — «Медиазона»

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину несколько друзей из Петербурга, которые были знакомы с экс-координатором городского штаба Навального Ирмой Фатьяновой, собрались уезжать из России. Их общий знакомый 26-летний альпинист Денис Бондаренко предложил бесплатные места в частном самолете. Однако этот рейс постоянно откладывали, а позже Бондаренко убедил компанию, что их преследует ФСБ. На взятки и организацию выезда из страны за полтора года в общей сложности они отдали ему более 14 миллионов рублей. Их историю опубликовала «Медиазона».

Когда началась война в Украине, друзья Фатьяновой пытались уехать из страны. Однако билеты тогда стоили дорого, а загранпаспорта были не у всех. Тогда друзьям пришел на помощь Бондаренко. Он рассказал, что один из его состоятельных клиентов решил открыть в Грузии альпинистскую базу и позвал его на должность руководителя. Узнав, что у Бондаренко много вещей и взятая из приюта нервная собака, он якобы предложил отправить за ним частный самолет. На борт, как рассказал Бондаренко, могли подняться и другие люди.

«То есть можно было вывезти и себя, и животных, и вещи, а потом еще и на работу у него в Тбилиси устроиться — все звучало идеально», — рассказал Дмитрий Адамович — партнер 35-летнего Валерия Серсембаева, который дружил с Фатьяновой.

Молодые люди согласились. На следующий день Бондаренко вместе со своей девушкой Натальей Тышкевич рассказывали эту же историю уже другой паре — 29-летней Анне Сухаревой и ее мужу, гражданину Украины, Владимиру Иванову.

Позже Бондаренко и Тышкевич создали чат в Signal под названием «Отъехавшие», в котором состояли 14 человек: Адамович и Серсембаев, еще один обладатель украинского паспорта и бывший сосед Фатьяновой Дмитрий Лазаревский, ее друг 28-летний Максим Кон (имя изменено) и едва начавшая с ним встречаться сотрудница IT-компании Елена Пайкачева, 23-летний Олег Борзых, Анна Сухарева с мужем (он не вступал в чат), 31-летний бармен Никита Романов с супругой и еще одна пара, которая отказалась обсуждать произошедшее с «Медиазоной».

«ЛГБТ-персоны, навальнисты и украинцы — все как на подбор», — сказал Кон, описывая пассажиров, которые должны были зайти на борт частного самолета.

После этого рейс несколько раз переносили под разными предлогами. Сначала лететь отказался Лазаревский, затем Романов с супругой. Тогда Бондаренко и Тышкевич перекладывали вину за задержку рейса на них — якобы они кому-то рассказали о нем. Потом они попросили скинуть денег на страховку, которую позже пришлось обновлять несколько раз. Рейс продолжали откладывать, но теперь уже то по техническим, то по бюрократическим причинам. К концу апреля цены на рейсы в Грузию стали ниже, и Сухарева с мужем смогли сами купить билеты.

Оставшимся Бондаренко начал рассказывать, что ими заинтересовались в ФСБ и якобы силовики требуют взятку за вылет. Урегулировать вопрос с ФСБ Бондаренко якобы пытался с помощью влиятельных клиентов, среди которых был близкий к Путину петербургский предприниматель «с криминальным бэкграундом» Илья Трабер.

К лету Бондаренко рассказал, что компанию могут вывезти через Сочи, там якобы нашлись сотрудники паспортного контроля, которые за взятку пропустят друзей на рейс в Ереван. Стоило это якобы по 400 тысяч с человека. 4 июня Тышкевич, Бондаренко и пятеро их друзей сели на рейс авиакомпании «Азимут» в Ереван с пересадкой в Сочи.

В Армении Бондаренко продолжил настаивать, что компанию преследуют сотрудники ФСБ и пообещал сделать улетевшим гуманитарные визы Германии. А затем рассказал историю о разгроме банды коррупционеров с помощью некого «куратора», которым, по словам Бондаренко, оказался бизнесмен и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон.

«Сейчас все “пассажиры самолета’’ считают, что Бондаренко и Тышкевич лгали по заранее обговоренному общему нарративу, к которому они, импровизируя, аккуратно добавляли детали», — пишет «Медиазона».

Журналисты издания связались с Бондаренко и Тышкевич и нашли в их версии много несостыковок. Тем не менее оба они настаивают на своей невиновности.

«Мы. Ни в чем. Никого. Не обманывали. Да, весь этот сюр, вся эта сериальная ебота происходили с нами! Я бы и сама не поверила в это во все! Сука, я бы не поверила!» — сказала Тышкевич.

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