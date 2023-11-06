Матвиенко предложила принять закон «о всеобщем счастье»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России необходимо прямо сейчас принять закон «о всеобщем счастье».

«Немедленно [необходимо принять] закон о всеобщем счастье. Я мечтаю и даже предлагала: давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми», — сказала Матвиенко, выступая на марафоне «Знание. Первые».

Однако, по ее же словам, пока в этом вопросе у нее «маленькая» группа поддержки. Матвиенко не в первый раз поднимает эту тему. В 2016 году она уже предлагала создать министерство счастья и будущего, взяв за основу опыт одной из богатейших стран мира Объединенных Арабских Эмиратов, где существуют «министерство будущего» и «министерство счастья.

В России уже есть свое «министерство счастья» — его в 2020 году создал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По сути он так назвал министерство социального благополучия и семейной политики региона.

В марте 2022 года в «минсчастья» выявили финансовые нарушения. Например, одному из сотрудников, проживающему за пределами Камчатского края, выплачивали пенсию за выслугу лет — 225 тысяч рублей. Кроме того, там ежемесячно начисляли премии за «особые заслуги в развитии» не издавая необходимых приказов. Общий ущерб бюджету тогда оценили почти в полмиллиона рублей.

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