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В результате землетрясения в Непале погибли более 150 человек

16:05 • 04.11.2023

Поздно вечером 3 ноября на западе Непала произошло мощное землетрясение. Местный сейсмологический центр оценил его магнитуду в 6,4 балла, геологическая служба США — в 5,6, передает Reuters. Подземные толчки зафиксировали в труднодоступных районах Джаджаркот и Западный Рукум — в 500 километрах к западу от столицы Катманду, пишет BBC. 

Associated Press со ссылкой на Национальный центр по чрезвычайным ситуациям Непала сообщает, что в результате землетрясения погибли более 157 человек. В регионе идет поисково-спасательная операция, но ее проведение затруднено из-за заблокированных оползнями дорог.

Землетрясение в Непале
Фото: AP

The New York Times со ссылкой на представителя администрации одного из пострадавших районов пишет, что в результате подземных толчков были повреждены несколько тысяч домов. Reuters называет это землетрясение самым серьезным в Непале с 2015 года. Тогда в стране погибли по меньшей мере 9000 человек.

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