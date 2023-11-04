В результате землетрясения в Непале погибли более 150 человек

Поздно вечером 3 ноября на западе Непала произошло мощное землетрясение. Местный сейсмологический центр оценил его магнитуду в 6,4 балла, геологическая служба США — в 5,6, передает Reuters. Подземные толчки зафиксировали в труднодоступных районах Джаджаркот и Западный Рукум — в 500 километрах к западу от столицы Катманду, пишет BBC.

Associated Press со ссылкой на Национальный центр по чрезвычайным ситуациям Непала сообщает, что в результате землетрясения погибли более 157 человек. В регионе идет поисково-спасательная операция, но ее проведение затруднено из-за заблокированных оползнями дорог.

Фото: AP

The New York Times со ссылкой на представителя администрации одного из пострадавших районов пишет, что в результате подземных толчков были повреждены несколько тысяч домов. Reuters называет это землетрясение самым серьезным в Непале с 2015 года. Тогда в стране погибли по меньшей мере 9000 человек.

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