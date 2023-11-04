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США подтвердили запуск дронов над сектором Газа. В Пентагоне заявили, что они помогали искать заложников

13:46 • 04.11.2023

США впервые подтвердили запуск невооруженных дронов-разведчиков над сектором Газа. С соответствующим заявлением выступил представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер, передают BBC и CNN. По словам Райдера, беспилотники использовались для поиска заложников.

«США проводят полеты невооруженных БПЛА над сектором Газа, а также предоставляют консультации и помощь для поддержки нашего израильского партнера в его усилиях по возвращению заложников. Эти полеты начались после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября», — сказал представитель Пентагона. 

Ранее о том, что над территорией анклава были замечены американские дроны-разведчики MQ-9 Reapers, сообщило издание The New York Times. 

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