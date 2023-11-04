Израиль признал, что нанес удар по колонне машин скорой помощи в Газе. Военные объяснили это тем, что ее использовали боевики

Армия обороны Израиля признала, что нанесла удар по колонне машин скорой помощи возле больницы «Аль-Шифа» в Газе. Заявление ЦАХАЛа цитируют издания The Times of Israel и CNN.

«Самолет ЦАХАЛа нанес удар по машине скорой помощи, которая, как было установлено, использовалась террористической ячейкой ХАМАС в непосредственной близости от их позиции в зоне боевых действий […] В результате удара было убито несколько боевиков-террористов ХАМАС», — говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Там добавили, что ХАМАС использует кареты скорой помощи для переброски боевиков и оружия. «Мы подчеркиваем, что эта территория является зоной боевых действий. Мы неоднократно призывали гражданское население, находящееся в этом районе, эвакуироваться на юг ради их собственной безопасности», — говорится в заявлении.

CNN со ссылкой на «органы здравоохранения, управляемые ХАМАСом» сообщает, что в результате этого удара погибли 15 человек, еще 50 получили ранения. Представитель палестинского Минздрава ранее заявлял, что карета скорой помощи, которую атаковал ЦАХАЛ, находилась в медицинском конвое из больницы «Аль-Шифа» и направлялась к пограничному переходу «Рафах». О ее перемещении был проинформирован Международный комитет Красного Креста.

В организации CNN подтвердили, что им было известно о запланированном перемещении автоколонны с ранеными пациентами, но сами Красный Крест не участвовал в ее сопровождении.

«Это в любом случае медицинский конвой и любое насилие в отношении медицинского персонала недопустимо […] Никакие врачи, медсестры или другие медицинские работники никогда не должны умирать, работая над спасением жизней», — заявили в Международном комитете Красного Креста.

Генсек ООН Антониу Гутерриш сказал, что он «в ужасе» от сообщений о нападении на колонну машин скорой помощи в Газе. «Изображения тел, разбросанных по улице возле больницы, ужасают», — цитирует его The Times of Israel.

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