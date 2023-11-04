Гендиректора ТАСС Сергея Михайлова уволили за «чересчур подробное» освещение мятежа ЧВК Вагнера — The Moscow Times

Гендиректора ТАСС Сергея Михайлова, который был уволен в начале июля, освободили от должности из-за «чересчур подробного» освещения агентством мятежа ЧВК Вагнера. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на источники в ТАСС, администрации президента и Госдуме.

По информации издания, претензией Кремля к Михайлову стало то, что ТАСС «слишком подробно и оперативно» освещал мятеж. Например, агентство одним из первых опубликовало фотографии из Ростова-на-Дону, доказывающие, что наемники ЧВК Вагнера заняли центр города и захватили штаб Южного военного округа.

«Какое-то помешательство у них случилось. Забыли, что их главная задача не в том, чтобы сообщать новости, а чтобы создавать для Кремля идеологически верный нарратив», — сказал The Moscow Times один из источников в правительстве.

Также в Кремле были недовольны в целом «недостаточно высоким уровнем пропаганды» со стороны ТАСС. «Последней каплей» для российских властей стало то, что Михайлов покинул Москву, когда ЧВК Вагнера начала двигаться в сторону города. Знакомый бывшего гендиректора ТАСС сообщил The Moscow Times, что тот действительно уезжал из Москвы: «Он улетел. Но ему позвонили и сказали срочно вернуться. Потом всем говорил, что была заранее запланированная поездка. Но кому это интересно?».

Сам Михайлов в разговоре с The Moscow Times сказал, что во время мятежа он находился в своем кабинете. «Уехал с работы утром. Никаких претензий к работе ТАСС никогда за 11 моих лет не было», — сказал он.

Знакомый Михайлова рассказал журналистам, что тот не собирался уходить с должности. Это подтвердили несколько сотрудников ТАСС, сообщив, что обсуждали с Михайловым рабочие задачи на конец 2023 года.

Новым гендиректором ТАСС был назначен замгендиректора ВГТРК и бывший пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов. Источник в правительстве рассказал The Moscow Times, что от него ждут изменения политики ТАСС и «усиления градуса пропаганды». «Нейтральность ТАСС сейчас никому не нужна. Время такое — война и скоро выборы, на которых начальник должен рекордно победить. При новом гендиректоре ТАСС будет более агрессивным, провокационным», — сказал собеседник издания.

Сергей Михайлов занимал должность гендиректора ТАСС с 2012 года.

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