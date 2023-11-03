Поддержать
Новости

В Москве арестовали следователя, расследовавшего крушение самолета над Синаем и стрельбу в казанской гимназии

10:24 • 03.11.2023

Басманный районный суд Москвы арестовал замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет СК Александра Избенко по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, Избенко обвиняется по двум эпизодам. В постановлении суда говорится, что в деле есть соучастники, которые пока не установлены. Другие подробности дела неизвестны.

Сам Избенко просил ему назначить домашний арест или запрет определенных действий. Он также отметил, что у него на иждивении находится малолетний ребенок. 

Избенко во время своей работы в Следственном комитете участвовал в расследовании многих громких дел. Среди них — взрыв самолета Airbus А32 над Синайским полуостровом в 2015 году, в результате которого погибли 225 человек, а также стрельба в казанской гимназии №175 в 2021 году — тогда погибли девять человек. 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»