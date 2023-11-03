В Москве арестовали следователя, расследовавшего крушение самолета над Синаем и стрельбу в казанской гимназии

Басманный районный суд Москвы арестовал замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет СК Александра Избенко по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, Избенко обвиняется по двум эпизодам. В постановлении суда говорится, что в деле есть соучастники, которые пока не установлены. Другие подробности дела неизвестны.

Сам Избенко просил ему назначить домашний арест или запрет определенных действий. Он также отметил, что у него на иждивении находится малолетний ребенок.

Избенко во время своей работы в Следственном комитете участвовал в расследовании многих громких дел. Среди них — взрыв самолета Airbus А32 над Синайским полуостровом в 2015 году, в результате которого погибли 225 человек, а также стрельба в казанской гимназии №175 в 2021 году — тогда погибли девять человек.

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