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В Харьковской области российские дроны атаковали гражданскую инфраструктуру

09:28 • 03.11.2023

В Харьковской области десять российских беспилотников ударили по гражданской инфраструктуре, сообщили в местной полиции.

По ее сведениям, в результате атаки никто не пострадал. Один из беспилотников атаковал учебное заведение, в результате чего оказались разрушены второй и третий этаж, а также крыша здания. 

Помимо этого, из-за атаки российских беспилотников загорелся жилой дом. Также в результате попаданий загорелись автомобили и гаражи, оказались повреждены хозяйственные постройки.

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