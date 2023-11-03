Пензенец стал фигурантом уголовного дела об оставлении части. Подпись в его контракте подделали, говорит адвокат

В Москве 517-й военный следственный отдел возбудил уголовное дело против 23-летнего уроженца Пензы Дмитрия Антипова по статье о самовольном оставлении части дольше чем на месяц во время мобилизации. При этом мужчина не подписывал контракт с Минобороны, его подпись подделали, рассказал «Медиазоне» адвокат Максим Гребенюк.

Антипов решил отслужить по контракту в 2020 году, но потом передумал. Это произошло слишком поздно, так как приказ о его зачислении в часть уже пришел — ему дали воинские перевозочные документы из Пензы на Сахалин. Антипов все же отслужил два года и хотел вернуться домой, но его отказались отпускать из части, ссылаясь на контракт с фальшивой подписью. Сам он говорит, что подписывал только рапорт о прибытии в часть в первый день службы.

Мужчина все же собрал вещи и уехал домой, когда зимой ему стали угрожать отправкой на войну в Украину. Антипов посчитал, что контракт не имеет юридической силы, так как подпись на нем подделана, а срок службы уже вышел. Однако впоследствии он стал фигурантом уголовного дела. Теперь ему грозит до десяти лет колонии.

Адвокат Гребенюк настаивал на проведении почерковедческой экспертизы, но следователь ему отказал. Он объяснил это тем, что она «не является обязательной для проведения», а «полный комплекс» мероприятий для того, чтобы установить истину уже проводят. При этом защита смогла добиться приобщения к делу данных из базы МВД «Розыск-Магистраль» с информацией обо всех путешествиях россиян самолетами и поездами. Это доказывает, что контракт Антипова был подписан еще до того, как он отправился на службу на Сахалин.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.