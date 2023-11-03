В Москве троих подростков арестовали по делу о подготовке теракта в общежитии РУДН

2 ноября Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал троих подростков на два месяца по подозрению в подготовке теракта в общежитии РУДН (часть 1 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК). Об этом, не называя их имен, сообщает пресс-служба московских судов.

По данным «Коммерсанта», речь идет о 17-летнем студенте первого курса Российского технологического университета Артеме, 16-летнем учащемся первого курса колледжа «Синергия» Михаиле и 15-летнем ученике восьмого класса московской школы Дмитрии. «Осторожно, новости» называет первые буквы имен и фамилии фигурантов дела: А. Поляков, М. Демин и Д. Сергеев.

По версии следствия, в середине октября 16-летний Михаил решил совершить акцию «для устрашения населения» и «причинения имущественного ущерба». В качестве цели он якобы выбрал одно из зданий общежития РУДН на улице Миклухо-Маклая. Михаил рассказал о задуманном своим знакомым в закрытом чате «Legion 18» в телеграме, те «поддержали идею» и «распределили между собой роли».

«Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела пишет, что Артем и Дмитрий якобы должны были наблюдать за общежитием и студентами, которые в нем живут. Также в их задачи входил поиск места для закладки самодельной взрывчатки, считает следствие. «Роль» Михаила заключалась в том, чтобы купить реагенты и изготовить пероксид ацетона для бомбы. Компоненты хранились дома, пишет «Ъ», а бомбы из них делали в гараже.

1 ноября силовики провели в этом гараже обыски и обнаружили там «камуфляжную форму, береты и шевроны с нацистской символикой, патроны и набор химических веществ для изготовления самодельной бомбы», сообщает издание.

В тот же день подростков задержали. «Ъ» уточняет, что незадолго до этого они испытывали бомбы в лесу. На допросе «при участии адвокатов и психолога» юноши частично признали вину. Они рассказали, что действительно экспериментировали с самодельной взрывчаткой, но атаковать студентов не собирались. Обсуждение взрыва в телеграме они назвали шуткой.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.