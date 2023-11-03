Экс-фотографа московского штаба Навального приговорили к восьми годам колонии за комментарии в Telegram

Суд приговорил к восьми годам колонии общего режима бывшего фотографа штаба Навального в Москве Александра Струкова из-за комментариев в телеграм-канале издания Znak.com, приостановившего работу в марте прошлого года. Об этом сообщает «Первый отдел».

Помимо срока, Струкову назначили штраф в 200 тысяч рублей. Также после освобождения ему будет запрещено администрировать сайты в течение двух лет.

Струкову вменили в вину публичные призывы к терроризму и возбуждение ненависти или вражды с использованием интернета, а также оскорбление чувств верующих.

Суд постановил зачесть Струкову срок, проведенный в СИЗО, за один день в колонии.

Струков находится в СИЗО с января 2022 года. Со ссылкой на постановление о возбуждении дела «Первый отдел» уточняет, что комментарии, из-за которых экс-фотографа московского штаба Навального начали преследовать, начинались, в частности, со слов «Слава Украине!», «Долой власть чекистов...», «Всем с добрым утром, долой Путина!». Эксперт Данила Михеев посчитал, что они содержат признаки возбуждения ненависти и вражды к русским, направлены на совершение террористических действий, убийство сотрудников МВД, ФСБ, членов партии «Единая Россия», а также российского президента Владимира Путина.

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