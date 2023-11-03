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В Петербурге новым директором музея политической истории стал бывший сотрудник ФСБ

14:53 • 03.11.2023

В Петербурге новым директором музея политической истории назначили бывшего сенатора от Владимирской области Сергея Рыбакова, который ранее отслужил почти пять лет в ФСБ. Об этом пишет местное издание «Ротонда».

Источники издания в Союзе музеев России рассказали, что прежнего директора — Елену Лысенко, которая проработала на этой должности много лет, — уволили «одним днем». По словам собеседников «Ротонды», претензий к Лысенко у министерства культуры не было, а уволили ее только затем, чтобы освободить место для Рыбакова.

Рыбаков стал сенатором в 2013 году. А в 2021 возглавил Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Там он проработал лишь год, после чего стал замдиректора петербургского Пушкинского музея.

Как отмечает «Ротонда», в последний год со стендов музея политической истории убрали выставку, посвященную политическим репрессиям ХХ века, объяснив это обновлением экспозиции и изменением акцентов. В то же время там проходили выставки осужденного в США за торговлю оружием Виктора Бута, а также была представлена экспозиция памяти основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

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