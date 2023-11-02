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Задержанного во Франции сооснователя «Альфа-Групп» отпустили под залог в восемь миллионов евро

10:02 • 02.11.2023

Сооснователя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева, ранее задержанного во Франции по подозрению в отмывании денег и налоговом мошенничестве, отпустили под залог в восемь миллионов евро. Об этом сообщает Le Monde. 

При этом Кузьмичеву запретили покидать Францию, пока идут следственные действия, он также будет находиться под судебным надзором. Прокуратура ходатайствовала о заключении миллиардера под стражу. 

Кузьмичева задержали в понедельник. Французские правоохранители провели обыски в его частном особняке в Париже, а также на его вилле в Сен-Тропе. 

По данным Le Monde, расследование в отношении российского миллиардера началось в феврале этого года. Оно подкреплялось в том числе отчетом службы финансовой разведки Берси, сделанном летом 2022 года. 

Европейские власти считают Кузьмичева «одним из самых влиятельных людей в России», имеющим связи с президентом РФ Владимиром Путиным. Миллиардер попал под санкции ЕС в середине марта 2022 года.

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