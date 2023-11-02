В Рязани убили главу регионального отдела судебных приставов

В Рязани произошло убийство начальника отдела службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Об этом сообщает местная прокуратура.

По данным издания «Вид сбоку», убийство произошло в рязанском микрорайоне Недостоево. Калужского убили несколькими выстрелами 1 ноября у магазина «Магнит. Косметик». Источник RT сообщил, что его тело обнаружили около 19:00 в одном из дворов на улице Сельских Строителей. RT пишет, что нападавший сделал не менее трех выстрелов — в грудь, живот и голову. Shot уточняет, что Калужского убили, когда он возвращался из магазина с продуктами.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в связи с убийством (ч. 1 ст. 105 УК). По данным Baza, разыскивается мужчина ростом 160-170 см, одетый во все черное и передвигающийся на велосипеде, у него может быть ружье.

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