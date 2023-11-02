Израильский удар по лагерю беженцев в Газе разрушил район «размером с футбольное поле» — The Washington Post

Удар армии обороны Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа разрушил район «размером с футбольное поле». По предварительным данным, погибли 110 человек, еще сотни получили ранения. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на одного из местных жителей.

«Вся территория была уничтожена», — рассказал Камаль Масуд изданию через несколько часов после того, как ЦАХАЛ нанес серию ударов по лагерю. По его словам, полностью разрушены несколько жилых домов, а в бетоне остались воронки.

За сутки израильская армия дважды нанесла удары по лагерю беженцев Джабалия в Газе. Вечером 31 октября в министерстве здравоохранения Газы, которое контролируется боевиками ХАМАСа, сообщили о первом ударе по городу Джабалия. Позже представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари подтвердил, что израильская авиация нанесла удар, в результате которого погиб командир батальона ХАМАС «Джабалия» Ибрагим Биари, а также обрушилась подземная инфраструктура террористической группировки. В свою очередь, другой представитель израильской армии Ричард Хехт сказал, что командир ХАМАСа «прятался за спинами мирных жителей».

На следующий день представители ЦАХАЛа сообщили, что израильские самолеты «нанесли удар по комплексу управления ХАМАС в Джабалии». Там также добавили, что в результате этого удара «террористы ХАМАС были уничтожены».

Израильские военные не раз заявляли, что боевики палестинского формирования ХАМАС строят свою инфраструктуру под гражданскими зданиями и вокруг них, тем самым сознательно подвергают опасности мирных жителей Газы.

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