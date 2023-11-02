Зоозащитницу, которая спасла кота из запертой машины, оштрафовали за неповиновение полиции

Зоозащитницу Наталью Кошанскую, которая участвовала в спасении кота из запертой машины в центре Москвы, оштрафовали на четыре тысячи рублей за неповиновение полицейским (часть 1 статьи 19.3 КоАП). Она не захотела отдавать животное силовикам. Об этом сообщают «Сота» и РИА «Новости».

Накануне днем на парковке у Большого театра обнаружили запертого в машине кота, который, по словам очевидцев, просидел там четыре дня. На место приехали полицейские, вскрыли машину и посадили животное в переноску. В этом им помогала Кошанская.

РИА «Новости» пишет, что конфликт с силовиками случился, когда Кошанская пыталась забрать кота себе, но ей отказали. Сама Кошанская рассказала «Соте», что согласна со штрафом, так как она отказываясь отдать полицейским кота и «не повиновалась». По ее словам, сначала полицейские были рады ее помощи и не собирались забирать животное себе. Но когда они подъехали к отделению их планы поменялись.

«Он [полицейский] меня вытащил резко за куртку и за руку из машины, животное оставалось у меня в руках. Он у меня забрал животное, мне заломали руки назад, надели наручники, ударили, положили на бетонное перекрытие», — рассказала Кошанская.

В московской прокуратуре сообщили, что кота осмотрел ветеринар, его жизни ничего не угрожает, а «отходить от пережитого стресса и поправлять здоровье он будет в семье работника органов прокуратуры».

По данным ТАСС, собственника автомобиля, в котором было заперто животное, за неадекватное поведение ранее поместили в специальное лечебное учреждение.

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