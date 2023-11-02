В Москве арестовали чиновника Минобороны и гендиректора фирмы пиломатериалов за хищения при поставках древесины военным в Донбассе — «Коммерсант»

Басманный суд Москвы арестовал замдиректора департамента военного имущества Минобороны Владимира Шишова и гендиректора фирмы «РНГС Капитал» Дмитрий Левченко по делу о хищении средств при поставках древесины военным в Донбассе. Об этом пишет «Коммерсант».

Дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в начале октября. По версии следствия, в октябре прошлого года компания Левченко выиграла тендер на 60 миллионов рублей на поставку для Минобороны древесины. Ее отправили в зону военных действий, где использовали для строительства окопов, блиндажей и других укреплений. Впоследствии контрразведчики и полицейские поняли, что стоимость поставленных Минобороны пиломатериалов была сильно завышена.

По предварительным данным, ущерб оценивается в 27 миллионов рублей. Фигуранты дела свою вину отрицают.

Шишов до прихода в Минобороны в октябре 2018 года работал замруководителя Федерального агентства лесного хозяйства, отмечает «Коммерсант». Через полтора года после назначения президент Владимир Путин присвоил ему звание действительного государственного советника третьего класса, что соответствует воинскому званию генерал-майора.

По данным «Коммерсанта», Дмитрий Левченко — сын бизнесмена Эдуарда Левченко, в прошлом помощника вице-спикера Госдумы Андрея Исаева. Левченко-старшего в 2017 году приговорили к 6,5 года колонии по делу о мошенничестве. Издание пишет, что он за 250 тысяч долларов хотел посодействовать руководству банка «Ренессанс» в возбуждении уголовного дела о хищении из кассы более полумиллиарда рублей. После освобождения он, предположительно, уехал из России.

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