«Яндекс.Музыка» с начала 2023 года удалила более четырех тысяч треков и подкастов по требованию российских властей

Сервис «Яндекс.Музыка» с начала текущего года удалил 4333 единицы контента по требованию госорганов за первые девять месяцев 2023 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет компании.

С января по июнь этого года «Яндекс.Музыка» получила 275 запросов от госорганов, требовавших удалить контент по 305 ссылкам. По ним были опубликованы музыкальные треки, клипы, эпизоды подкастов и обложки альбомов. Так, за первое полугодие сервис удалил 3246 единиц контента, а за третий квартал — еще 1087. Требования были направлены Роскомнадзором. По данным «Яндекс.Музыки», удаленный контент составляет менее 0,01% от ее общего каталога.

Основными причинами для удаления контента стали «фейки» или «дискредитация» госорганов и российской власти, а также «пропаганда ЛГБТ». Среди других причин в отчете упоминаются публикация материалов, признанных экстремистскими, а также описания убийств и способов употребления наркотиков.

В общей сложности в «Яндекс.Музыке» сейчас 76 млн музыкальный композиций, следует из отчета. Еженедельно в сервис добавляется примерно 80 тысяч единиц лицензионного контента.

На прошлой неделе «Яндекс.Музыка» по требованию Роскомнадзора удалила подкаст «Привет, ты иноагент». Это произошло после выхода специального сезона «Сестры», где женщины рассказывают о своих братьях, добровольно пошедших воевать в Украину.

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