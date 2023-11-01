В США троих россиян обвинили в экспорте товаров двойного назначения для российской армии

В США прокуратура обвинила троих россиян в экспорте в Россию товаров двойного назначения, необходимых для систем высокоточного вооружения, используемых в войне в Украине. Об этом говорится на сайте Минюста США.

Фигурантами уголовного дела стали Салимджон Насриддинов, гражданин России и Таджикистана, а также супружеская пара — Николай Гольцев и Кристина Пузырева, у которых есть гражданство Канады. Насриддинова задержали в Бруклине, Гольцева и Пузыреву — в отеле на Манхеттене, где они остановились во время поездки в Нью-Йорк.

В прокуратуре считают, что обвиняемые незаконно отправили в Россию оборудование, необходимое для систем высокоточного вооружения, часть которого использовалась российской армией в Украине. Помощник прокурора Мэттью Дж. Олсен заявил, что правоохранителям удалось разрушить сложную сеть, «которая предположительно использовалась для закупки критически важных технологий для современных систем вооружения российской армии».

По данным следствия, Насридинову, Гольцеву и Пузыревой удалось отправить в Россию 300 партий запрещенных товаров на сумму около 10 миллионов долларов США. Они закупались через две фирмы, SH Brothers и SN Electronics, у американских предприятий, после чего их отправляли в Россию через корпорации-посредники в Турции, Гонконге, Индии, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах.

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