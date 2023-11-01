В Татарстане запрещенного в служении священника задержали по делу об убийстве жены 

Запрещенный в священнослужении за дисциплинарные нарушения клирик Чистопольской епархии иерей Михаил Зубарев подозревается в убийстве жены, его заключили под стражу. Об этом сообщает Татарстанская митрополия.

Иерей Михаил раньше был клириком Казанского храма в Нижнекамске. Его запретили в служении из-за нарушений канонических норм церкви, главе Татарстанской митрополии на Зубарева жаловались как прихожане, так и другие священники.

«При рассмотрении обстоятельств дела было установлено, что в последние месяцы в поведении иерея Михаила были заметны странности, заставляющие усомниться в его психическом здоровье», — заявили в митрополии. РИА «Новости» уточняет, что Зубарев скрыл постановку на учет в психоневрологическом диспансере в Мурманске, где он родился и вырос.

Клирик начал служить в Мурманской епархии в 2000 году, пишет «Татаринформ». В 2014 году он перешел в штат Чистопольской епархии и в последнее время работал клириком Казанского храма поселка Красный Ключ. У него есть двое детей — 17-летний сын и восьмилетняя дочь.

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