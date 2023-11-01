Отец директора ФБК Юрий Жданов вышел на свободу из колонии в Архангельской области

Юрий Жданов, отец директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, вышел на свободу из ​​исправительной колонии № 14 в Вельске Архангельской области. Об этом Юрий Жданов сообщил в Instagram.

«Уже несколько дней я имею дерзость называть себя свободным человеком. Свободным весьма условно. Предстоит еще 3 года «намордника» — административного надзора. Не скрою — было тяжело. Но я понимал, что через все испытания нужно пройти достойно» — написал он.

Жданова приговорили к трем годам колонии в феврале прошлого года. Ему заменили срок с условного на реальный по делу о мошенничестве и служебном подлоге. Наказание ужесточили из-за нарушения подписки о невыезде, так как Жданов-старший поехал к 83-летней тете в Нижегородской области.

Жданов-младший связывал дело против отца со своей политической деятельностью. «Это какой-то совершенно новый уровень низости и подлости администрации президента. Прямо представляю, как там все решалось: Жданов там на митинги зовет, к санкциям призывает, а давайте ему отца… Им нужно превратить мою жизнь в ад», — писал он в фейсбуке после его ареста в 2021 году.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.