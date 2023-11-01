На еврейском участке центрального кладбища Вены произошел пожар. На стенах парадного зала нарисовали свастики

В Вене был подожжен еврейский участок центрального кладбища. Об этом сообщил глава еврейской общины Австрии Оскар Дойч в твиттере.

По его словам, сгорела прихожая парадного зала, а на наружных стенах были нарисованы свастики. В результате произошедшего никто не пострадал. Дойч добавил, что расследованием занимаются пожарные и полиция.

Kronen Zeitung уточняет, что сигнал тревоги в пожарную часть поступил около 8 часов утра. На месте выяснилось, что пожар вспыхнул в среду вечером, и к моменту прибытия экстренных служб огня уже практически не было.

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