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На еврейском участке центрального кладбища Вены произошел пожар. На стенах парадного зала нарисовали свастики

14:05 • 01.11.2023

В Вене был подожжен еврейский участок центрального кладбища. Об этом сообщил глава еврейской общины Австрии Оскар Дойч в твиттере. 

По его словам, сгорела прихожая парадного зала, а на наружных стенах были нарисованы свастики. В результате произошедшего никто не пострадал. Дойч добавил, что расследованием занимаются пожарные и полиция.

Kronen Zeitung уточняет, что сигнал тревоги в пожарную часть поступил около 8 часов утра. На месте выяснилось, что пожар вспыхнул в среду вечером, и к моменту прибытия экстренных служб огня уже практически не было. 

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