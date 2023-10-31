В Казахстане спасатели нашли тела всех 46 горняков, погибших при взрыве на шахте имени Костенко

Казахстанские спасатели обнаружили тела всех 46 горняков, которые погибли в результате взрыва на шахте имени Костенко в Караганде. Об этом сообщил руководитель МЧС страны Сырым Шарипханов.

На данный момент установлены личности 40 погибших, еще шесть человек не опознаны. Для их идентификации проводятся необходимые экспертизы.

Авария произошла в ночь на 28 октября. На тот момент в шахте находились 252 горняка, пятерым помогли подняться на поверхность горноспасатели, 201 человек смог выбраться самостоятельно.

После аварии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау», которая занималась добычей на шахте имени Костенко. На сайте предприятия сказано, что оно является крупнейшей компанией горно-металлургического сектора Казахстана и специализируется на производстве плоского и сортового проката, агломерата, железорудного и угольного концентрата, а также кокса, чугуна, электросварных труб и другой продукции.

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